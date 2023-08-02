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Пелешко Феодосия Михайловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

21.09.1874

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Пелешко) Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Пелешко Иван Семенович

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1873

Дочь: Альченко (Пелешко) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Смерть
21.09.1874

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