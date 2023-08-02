Пелешко Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти21.09.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Пелешко) Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1873
Дочь: Альченко (Пелешко) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Смерть
21.09.1874