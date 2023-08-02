Альченко (Пелешко) Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения10.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Альченко Захарий Кондратов
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Сын: Альченко Василий Кондратов
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Сын: Альченко Даниил Кондратов
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Дочь: (Альченко) Татиана Кондратова
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Дочь: (Альченко) Евдокия Кондратова
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Дочь: (Альченко) Елена Кондратова
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Дочь: (Альченко) Параскева Кондратова
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Сын: Альченко Леонид Кондратов
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Дочь: (Альченко) Галина Кондратова
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Дочь: (Альченко) Параскева Кондратова
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Дочь: (Альченко) Анна Кондратова
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович
Сын: Альченко Феодор Кондратов
Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович