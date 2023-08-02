Альченко (Пелешко) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альченко (Пелешко) Дарья Семеновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

10.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1873

Отец: Пелешко Семен Иванович

Мать: Пелешко Феодосия Михайловна

Бракосочетание
20.01.1891

Муж: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1892

Сын: Альченко Захарий Кондратов

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1893

Сын: Альченко Василий Кондратов

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1897

Сын: Альченко Даниил Кондратов

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1902

Дочь: (Альченко) Татиана Кондратова

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Альченко) Евдокия Кондратова

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: (Альченко) Елена Кондратова

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1905

Дочь: (Альченко) Параскева Кондратова

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Альченко Петр Кондратов

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1908

Сын: Альченко Леонид Кондратов

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1910

Дочь: (Альченко) Галина Кондратова

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: (Альченко) Параскева Кондратова

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1913

Дочь: (Альченко) Анна Кондратова

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1915

Сын: Альченко Феодор Кондратов

Отец ребёнка: Альченко Кондрат Иванович

Смерть
Неизвестно

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