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Пелешко Иван Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Около 1902

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Пелешко Семен Иванович

Мать: Пелешко Феодосия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Рождение ребёнка
07.01.1886

Дочь: Шило (Пелешко) Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Доля (Пелешко) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пелешко Моисей Иванович

Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: (Пелешко) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Рождение ребёнка
08.07.1895

Сын: Пелешко Антон Иванович

Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Смерть
Около 1902

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