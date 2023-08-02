Пелешко Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиОколо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1886
Дочь: Шило (Пелешко) Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Доля (Пелешко) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: (Пелешко) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова
Рождение ребёнка
08.07.1895
Мать ребёнка: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова
Смерть
Около 1902