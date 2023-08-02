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Пелешко Моисей Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пелешко Иван Семенович

Мать: Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Наталья

Бракосочетание
28.10.1907

Жена: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
16.08.1908

Сын: Пелешко Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
05.02.1910

Сын: Пелешко Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Пелешко Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
30.07.1913

Дочь: (Пелешко) Улита Моисеевна

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
16.02.1915

Сын: Пелешко Илья Моисеевич

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
19.05.1916

Дочь: (Пелешко) Александра Моисеевна

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Пелешко Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
08.01.1921

Дочь: (Пелешко) Ксения Моисеевна

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
08.01.1921

Дочь: (Пелешко) Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: ПЕлешко Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Пелешко Наталья

Смерть
Неизвестно

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