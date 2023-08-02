Пелешко Моисей Иванович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелешко Наталья
Бракосочетание
28.10.1907
Рождение ребёнка
16.08.1908
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
05.02.1910
Сын: Пелешко Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
10.02.1912
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
30.07.1913
Дочь: (Пелешко) Улита Моисеевна
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
16.02.1915
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
19.05.1916
Дочь: (Пелешко) Александра Моисеевна
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
19.05.1916
Сын: Пелешко Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
08.01.1921
Дочь: (Пелешко) Ксения Моисеевна
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
08.01.1921
Дочь: (Пелешко) Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: ПЕлешко Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Пелешко Наталья
Смерть
Неизвестно