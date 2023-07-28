Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1891

Дата смерти

07.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Пругло Емельян Михайлович

Мать: Пругло Агафия Ефимовна

Бракосочетание
28.10.1907

Муж: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1908

Сын: Пелешко Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1910

Сын: Пелешко Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Пелешко Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1913

Дочь: Улита Моисеевна

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1915

Сын: Пелешко Илья Моисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1916

Дочь: Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Пелешко Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1921

Дочь: Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1921

Дочь: Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович

Смерть
07.04.1922