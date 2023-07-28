Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти07.04.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Пругло Емельян Михайлович
Мать: Пругло Агафия Ефимовна
Бракосочетание
28.10.1907
Рождение ребёнка
16.08.1908
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1910
Сын: Пелешко Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1912
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1913
Дочь: Улита Моисеевна
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1915
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1916
Дочь: Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1916
Сын: Пелешко Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1921
Дочь: Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1921
Дочь: Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Пелешко Моисей Иванович
Смерть
07.04.1922