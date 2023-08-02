Пругло Агафия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: Пругло Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович
Бракосочетание
До 1888
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Параскева Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пелешко Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1893
Дочь: Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лиходед Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Иваненко Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович
Смерть
Неизвестно