Пругло Агафия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Агафия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Пругло Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович

Бракосочетание
До 1888

Муж: Пругло Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Параскева Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пелешко Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1893

Дочь: Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лиходед Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Иваненко Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Михайлович

Смерть
Неизвестно
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