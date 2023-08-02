Пругло Григорий Емельянович
Место рождения
Дата рождения25.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888
Отец: Пругло Емельян Михайлович
Мать: Пругло Агафия Ефимовна
Бракосочетание
18.01.1909
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: (Пругло) Мария Григорьева
Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна
Рождение ребёнка
12.03.1914
Дочь: (Пругло) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна
Военная служба
14.01.1915
Попал в плен (военное)
После 14.01.1915
Рождение ребёнка
28.08.1919
Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна
Рождение ребёнка
29.10.1921
Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна
Смерть
Неизвестно