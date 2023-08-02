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Пругло Григорий Емельянович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

25.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888

Отец: Пругло Емельян Михайлович

Мать: Пругло Агафия Ефимовна

Бракосочетание
18.01.1909

Жена: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна

Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: (Пругло) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна

Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: (Пругло) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна

Военная служба
14.01.1915
Попал в плен (военное)
После 14.01.1915
Рождение ребёнка
28.08.1919

Сын: Пругло Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна

Рождение ребёнка
29.10.1921

Сын: Пругло Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна

Смерть
Неизвестно

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