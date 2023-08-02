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Пругло Емельян Михайлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Пругло Михаил Иванович

Мать: Пругло Зиновия Родионовна

Бракосочетание
До 1888

Жена: Пругло Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Пругло Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: (Пругло) Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова

Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лиходед (Пругло) Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
23.03.1893

Дочь: (Пругло) Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Иваненко (Пругло) Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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