Пругло Емельян Михайлович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Пругло Михаил Иванович
Бракосочетание
До 1888
Жена: Пругло Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: Пругло Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: (Пругло) Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пелешко (Пругло) Дарья Емельянова
Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лиходед (Пругло) Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
23.03.1893
Дочь: (Пругло) Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Иваненко (Пругло) Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Ефимовна
Смерть
Неизвестно