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Пругло Зиновия Родионовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

30.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1867 по 1910

Муж: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Пругло Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Пругло) Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Пругло Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1875

Дочь: (Пругло) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1877

Сын: Пругло Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пругло Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1880

Сын: Пругло Федор Михайлович

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1885

Дочь: Харченко (Пругло) Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1885

Дочь: Коваленко (Пругло) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1888

Дочь: (Пругло) Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович

Смерть
30.01.1910

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