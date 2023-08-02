Пругло Зиновия Родионовна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти30.01.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1867 по 1910
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пругло Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Пругло) Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Пругло Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1875
Дочь: (Пругло) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1877
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1880
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1885
Дочь: Харченко (Пругло) Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1885
Дочь: Коваленко (Пругло) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1888
Дочь: (Пругло) Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Пругло Михаил Иванович
Смерть
30.01.1910