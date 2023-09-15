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Пругло Ефим Михайлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Пругло Михаил Иванович

Мать: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Пругло Иван Ефимович

Мать ребёнка: Пругло София Семеновна

Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Пругло Василий Ефимович

Мать ребёнка: Пругло София Семеновна

Рождение ребёнка
25.04.1911

Сын: Пругло Василий Ефимович

Мать ребёнка: Пругло София Семеновна

Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Пругло Петр Ефимович

Мать ребёнка: Пругло София Семеновна

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Лидия Ефимовна

Мать ребёнка: Пругло София Семеновна

Бракосочетание
Около 1921

Жена: Пругло Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
До 1921

Жена: Пругло София Семеновна

Рождение ребёнка
06.03.1922

Сын: Пругло Степан Ефимович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
04.12.1925

Дочь: Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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