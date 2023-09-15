Пругло Ефим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Пругло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1904
Сын: Пругло Иван Ефимович
Мать ребёнка: Пругло София Семеновна
Рождение ребёнка
26.01.1910
Мать ребёнка: Пругло София Семеновна
Рождение ребёнка
25.04.1911
Мать ребёнка: Пругло София Семеновна
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Пругло Петр Ефимович
Мать ребёнка: Пругло София Семеновна
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Лидия Ефимовна
Мать ребёнка: Пругло София Семеновна
Бракосочетание
Около 1921
Бракосочетание
До 1921
Жена: Пругло София Семеновна
Рождение ребёнка
06.03.1922
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.12.1925
Дочь: Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно