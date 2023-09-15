Пругло София Семеновна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1904
Сын: Пругло Иван Ефимович
Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1910
Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1911
Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Пругло Петр Ефимович
Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Лидия Ефимовна
Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович
Бракосочетание
До 1921
Смерть
Неизвестно