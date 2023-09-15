Пругло София Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло София Семеновна

Пругло София Семеновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Пругло Иван Ефимович

Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Пругло Василий Ефимович

Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1911

Сын: Пругло Василий Ефимович

Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Пругло Петр Ефимович

Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Лидия Ефимовна

Отец ребёнка: Пругло Ефим Михайлович

Бракосочетание
До 1921

Муж: Пругло Ефим Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close