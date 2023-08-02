Пругло Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904
Отец: Пругло Ефим Михайлович
Мать: Пругло София Семеновна
Бракосочетание
28.02.1926
Рождение ребёнка
14.12.1926
Дочь: (Пругло) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1928
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1929
Сын: Пругло Петр Иванович
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно