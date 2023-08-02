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Пругло Иван Ефимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

17.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904

Отец: Пругло Ефим Михайлович

Мать: Пругло София Семеновна

Бракосочетание
28.02.1926

Жена: Пругло (Попович) Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1926

Дочь: (Пругло) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1928

Сын: Пругло Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1929

Сын: Пругло Петр Иванович

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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