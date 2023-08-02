Пругло (Попович) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло (Попович) Агриппина Ивановна

Пругло (Попович) Агриппина Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

23.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1926

Муж: Пругло Иван Ефимович

Рождение ребёнка
14.12.1926

Дочь: (Пругло) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Ефимович

Рождение ребёнка
14.04.1928

Сын: Пругло Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Ефимович

Рождение ребёнка
07.08.1929

Сын: Пругло Петр Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.