Пругло (Попович) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1926
Муж: Пругло Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.12.1926
Дочь: (Пругло) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.04.1928
Отец ребёнка: Пругло Иван Ефимович
Рождение ребёнка
07.08.1929
Сын: Пругло Петр Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно