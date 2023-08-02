Пругло Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти28.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Пругло Иван Иванович
Мать: Пругло Елена
Сын: Пругло Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: (Пругло) Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Сын: Пругло Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: (Пругло) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: Харченко (Пругло) Зиновия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: Коваленко (Пругло) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: (Пругло) Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Жена: Пругло Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна
Дочь: Пругло Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна