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Пругло Михаил Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

28.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Пругло Иван Иванович

Мать: Пругло Елена

Бракосочетание
С 1867 по 1910

Жена: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Пругло Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Пругло) Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Пругло Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
11.02.1875

Дочь: (Пругло) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
19.08.1877

Сын: Пругло Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пругло Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
16.05.1880

Сын: Пругло Федор Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
17.10.1885

Дочь: Харченко (Пругло) Зиновия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
17.10.1885

Дочь: Коваленко (Пругло) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Рождение ребёнка
06.06.1888

Дочь: (Пругло) Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Бракосочетание
После 1911

Жена: Пругло Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
03.03.1912

Сын: Пругло Павел Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
18.02.1916

Дочь: Пругло Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна

Смерть
28.04.1920

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