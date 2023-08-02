Пругло Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1825
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пругло Иван Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Смерть
Неизвестно