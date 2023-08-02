Пругло Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1825

Сын: Пругло Архип Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пругло Василий Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Пругло Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пругло Иван Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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