Пругло Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Пругло Иван Иванович
Мать: Пругло Елена
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пругло Яков Иванович
Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна
Бракосочетание
18.05.1875
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Глущенко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гаймур Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна
Смерть
Неизвестно