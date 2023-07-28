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Пругло Иван Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пругло Иван Иванович

Мать: Пругло Елена

Рождение ребёнка
1863

Сын: Пругло Яков Иванович

Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна

Бракосочетание
18.05.1875

Жена: Пругло Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Пругло Павел Иванович

Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Глущенко Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гаймур Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Александра Афанасьевна

Смерть
Неизвестно