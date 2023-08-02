Пругло (Швец) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1-й брак
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пругло Яков Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Бракосочетание
18.05.1875
Муж: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Глущенко (Пругло) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гаймур (Пругло) Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Смерть
Неизвестно