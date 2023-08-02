Пругло (Швец) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Швец) Александра Афанасьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-й брак

Рождение ребёнка
1863

Сын: Пругло Яков Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Пругло Павел Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Бракосочетание
18.05.1875

Муж: Пругло Иван Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Глущенко (Пругло) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гаймур (Пругло) Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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