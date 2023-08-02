Пругло Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1888
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1889
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1892
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: (Пругло) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1897
Дочь: (Пругло) Стефанида Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Пругло) Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1899
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1901
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1905
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: (Пругло) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно