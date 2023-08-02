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Пругло Марфа Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1888

Сын: Пругло Потап Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1889

Сын: Пругло Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1892

Сын: Пругло Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: (Пругло) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1897

Дочь: (Пругло) Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Пругло) Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1899

Сын: Пругло Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1901

Сын: Пругло Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1905

Сын: Пругло Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: (Пругло) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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