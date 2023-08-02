Пругло Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1888
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1889
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1892
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: (Пругло) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1897
Дочь: (Пругло) Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Пругло) Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1899
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1901
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1905
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: (Пругло) Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Иванович
Смерть
Неизвестно