Пругло Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти04.02.1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Пругло Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1825
Мать ребёнка: Пругло Елена
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пругло Елена
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Пругло Елена
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пругло Иван Иванович
Мать ребёнка: Пругло Елена
Смерть
04.02.1878