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Пругло Иван Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

04.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Пругло Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1825

Сын: Пругло Архип Иванович

Мать ребёнка: Пругло Елена

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пругло Василий Иванович

Мать ребёнка: Пругло Елена

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Пругло Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пругло Елена

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пругло Иван Иванович

Мать ребёнка: Пругло Елена

Смерть
04.02.1878

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