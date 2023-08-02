Пругло Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Иван

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Пругло Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Пругло Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пругло Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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