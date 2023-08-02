Пругло Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Пругло Иосиф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Пругло Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно