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Пругло Архип Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

18.02.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1825

Отец: Пругло Иван Иванович

Мать: Пругло Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пругло Данила Архипович

Мать ребёнка: (Качанова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1852

Сын: Пругло Митрофан Архипович

Мать ребёнка: (Качанова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1854

Сын: Пругло Емельян Архипович

Мать ребёнка: (Качанова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: (Пругло) Татьяна Архиповна

Мать ребёнка: (Качанова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: (Пругло) Ульяна Архиповна

Мать ребёнка: (Качанова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пругло Гавриил Архипович

Мать ребёнка: (Качанова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
29.09.1864

Дочь: (Пругло) Мария Архиповна

Мать ребёнка: (Качанова) Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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