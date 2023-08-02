(Качанова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1852
Сын: Пругло Митрофан Архипович
Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1854
Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1857
Дочь: (Пругло) Татьяна Архиповна
Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1858
Дочь: (Пругло) Ульяна Архиповна
Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1864
Дочь: (Пругло) Мария Архиповна
Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович
Смерть
Неизвестно