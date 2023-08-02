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(Качанова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1833

Отец: Качанова Василий Иванович

Мать: Качанова Анастасия Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пругло Данила Архипович

Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1852

Сын: Пругло Митрофан Архипович

Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1854

Сын: Пругло Емельян Архипович

Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: (Пругло) Татьяна Архиповна

Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: (Пругло) Ульяна Архиповна

Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пругло Гавриил Архипович

Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1864

Дочь: (Пругло) Мария Архиповна

Отец ребёнка: Пругло Архип Иванович

Смерть
Неизвестно

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