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Пругло Василий Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пругло Иван Иванович

Мать: Пругло Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пругло Родион Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пругло Онисим Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пругло Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Пругло Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1866

Дочь: (Пругло) Васса Васильевна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пругло Яков Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пругло Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна

Смерть
16.11.1885

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