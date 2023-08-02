Пругло Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти16.11.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пругло Иван Иванович
Мать: Пругло Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пругло Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Пругло Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1866
Дочь: (Пругло) Васса Васильевна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пругло Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Пругло Агафия Васильевна
Смерть
16.11.1885