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Пругло Григорий Васильевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Пругло Василий Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
15.08.1883

Дочь: Житкая (Пругло) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
24.06.1885

Дочь: (Пругло) Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пругло Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бебежко (Пругло) Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Пругло Сила Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
10.12.1889

Дочь: (Пругло) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Пругло Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Пругло) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: (Пругло) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
07.09.1903

Дочь: (Пругло) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Рождение ребёнка
28.12.1904

Сын: Пругло Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна

Смерть
Неизвестно

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