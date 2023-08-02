Пругло Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пругло Василий Иванович
Мать: Пругло Агафия Васильевна
Жена: Пругло Зиновия Даниловна
Дочь: Житкая (Пругло) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Дочь: (Пругло) Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Дочь: Бебежко (Пругло) Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Дочь: (Пругло) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Сын: Пругло Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Дочь: (Пругло) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Дочь: (Пругло) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Дочь: (Пругло) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Даниловна