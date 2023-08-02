Пругло Зиновия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Житкая (Пругло) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Дочь: (Пругло) Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Дочь: Бебежко (Пругло) Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Дочь: (Пругло) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Сын: Пругло Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Дочь: (Пругло) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Дочь: (Пругло) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Дочь: (Пругло) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Васильевич