Пругло Агафия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пругло Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Пругло Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1866
Дочь: (Пругло) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пругло Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович
Смерть
Неизвестно