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Пругло Агафия Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Василий Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пругло Родион Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пругло Онисим Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пругло Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Пругло Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1866

Дочь: (Пругло) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пругло Яков Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пругло Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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