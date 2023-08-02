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Пругло Родион Васильевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

29.09.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пругло Василий Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1876

Сын: Пругло Александр Родионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
21.09.1878

Сын: Пругло Фома Родионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
09.11.1880

Дочь: (Пругло) Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Емельян Родионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
11.11.1884

Дочь: (Пругло) Стефанида Родионовна

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пругло Венедикт Родионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1889

Сын: Пругло Кузьма Родионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: (Пругло) Мария Родионовна

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1894

Дочь: (Пругло) Мария Родионовна

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
05.08.1896

Сын: Пругло Мирон Родионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Рождение ребёнка
23.08.1899

Сын: Пругло Иван Родионович

Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна

Смерть
29.09.1920

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