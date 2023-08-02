Пругло Родион Васильевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти29.09.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Пругло Василий Иванович
Мать: Пругло Агафия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
30.08.1876
Сын: Пругло Александр Родионович
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1878
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
09.11.1880
Дочь: (Пругло) Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пругло Емельян Родионович
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1884
Дочь: (Пругло) Стефанида Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пругло Венедикт Родионович
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1889
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
29.01.1892
Дочь: (Пругло) Мария Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1894
Дочь: (Пругло) Мария Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
05.08.1896
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.08.1899
Мать ребёнка: Пругло Мария Павловна
Смерть
29.09.1920