Пругло Емельян Родионович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Пругло Родион Васильевич
Мать: Пругло Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1907
Дочь: (Пругло) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1908
Сын: Пругло Самуил Емельянович
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1909
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: (Пругло) Акилина Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1912
Дочь: (Пругло) Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна
Военная служба
01.06.1915
Рождение ребёнка
04.11.1916
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Пругло) Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно