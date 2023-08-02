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Пругло Емельян Родионович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пругло Родион Васильевич

Мать: Пругло Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.03.1907

Дочь: (Пругло) Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Пругло Самуил Емельянович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Пругло Иван Емельянович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: (Пругло) Акилина Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1912

Дочь: (Пругло) Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна

Военная служба
01.06.1915
Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Пругло Иосиф Емельянович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Пругло) Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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