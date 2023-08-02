Пругло Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1907
Дочь: (Пругло) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович
Рождение ребёнка
20.08.1908
Сын: Пругло Самуил Емельянович
Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович
Рождение ребёнка
13.11.1909
Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: (Пругло) Акилина Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович
Рождение ребёнка
07.09.1912
Дочь: (Пругло) Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович
Рождение ребёнка
04.11.1916
Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Пругло) Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович
Смерть
Неизвестно