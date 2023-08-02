Пругло Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Евдокия Ивановна

Пругло Евдокия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Емельян Родионович

Рождение ребёнка
29.03.1907

Дочь: (Пругло) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович

Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Пругло Самуил Емельянович

Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Пругло Иван Емельянович

Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: (Пругло) Акилина Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович

Рождение ребёнка
07.09.1912

Дочь: (Пругло) Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович

Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Пругло Иосиф Емельянович

Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Пругло) Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Пругло Емельян Родионович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.