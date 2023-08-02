Пругло Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1876
Сын: Пругло Александр Родионович
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1878
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1880
Дочь: (Пругло) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пругло Емельян Родионович
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1884
Дочь: (Пругло) Стефанида Родионовна
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пругло Венедикт Родионович
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1889
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1892
Дочь: (Пругло) Мария Родионовна
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1894
Дочь: (Пругло) Мария Родионовна
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1896
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1899
Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич
Смерть
Неизвестно