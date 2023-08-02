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Пругло Мария Павловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1876

Сын: Пругло Александр Родионович

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1878

Сын: Пругло Фома Родионович

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
09.11.1880

Дочь: (Пругло) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Емельян Родионович

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1884

Дочь: (Пругло) Стефанида Родионовна

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пругло Венедикт Родионович

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1889

Сын: Пругло Кузьма Родионович

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: (Пругло) Мария Родионовна

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1894

Дочь: (Пругло) Мария Родионовна

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1896

Сын: Пругло Мирон Родионович

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1899

Сын: Пругло Иван Родионович

Отец ребёнка: Пругло Родион Васильевич

Смерть
Неизвестно

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