Пругло Кузьма Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Кузьма Родионович

Пругло Кузьма Родионович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

02.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1889

Отец: Пругло Родион Васильевич

Мать: Пругло Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Марфа Степановна

Рождение ребёнка
29.06.1912

Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна

Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Пругло Ефим Кузьмич

Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна

Рождение ребёнка
09.01.1915

Сын: Пругло Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна

Рождение ребёнка
07.08.1919

Сын: Пругло Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна

Рождение ребёнка
24.04.1921

Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.