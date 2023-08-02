Пругло Кузьма Родионович
Место рождения
Дата рождения02.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1889
Отец: Пругло Родион Васильевич
Мать: Пругло Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Марфа Степановна
Рождение ребёнка
29.06.1912
Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна
Рождение ребёнка
14.10.1913
Сын: Пругло Ефим Кузьмич
Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна
Рождение ребёнка
09.01.1915
Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна
Рождение ребёнка
07.08.1919
Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Пругло Марфа Степановна
Смерть
Неизвестно