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Пругло Марфа Степановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Кузьма Родионович

Рождение ребёнка
29.06.1912

Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович

Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Пругло Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович

Рождение ребёнка
09.01.1915

Сын: Пругло Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович

Рождение ребёнка
07.08.1919

Сын: Пругло Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович

Рождение ребёнка
24.04.1921

Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович

Смерть
Неизвестно

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