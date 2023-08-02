Пругло Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1912
Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович
Рождение ребёнка
14.10.1913
Сын: Пругло Ефим Кузьмич
Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович
Рождение ребёнка
09.01.1915
Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович
Рождение ребёнка
07.08.1919
Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: (Пругло) Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Пругло Кузьма Родионович
Смерть
Неизвестно