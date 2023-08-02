Пругло Онисим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Пругло Василий Иванович
Мать: Пругло Агафия Васильевна
Жена: Пругло Ксения Никитична
Дочь: (Пругло) Дарья Онисимова
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Дочь: (Пругло) Соломония Онисимовна
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Дочь: Редька (Пругло) Улита Онисимовна
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична
Сын: Пругло Василий Онисимович
Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна
Дочь: Красуля (Пругло) Пелагея Онисимовна
Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна
Сын: Пругло Василий Онисимович
Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна