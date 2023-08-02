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Пругло Онисим Васильевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пругло Василий Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Христина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
11.03.1875

Дочь: (Пругло) Дарья Онисимова

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
30.07.1877

Дочь: (Пругло) Соломония Онисимовна

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
13.06.1879

Дочь: Редька (Пругло) Улита Онисимовна

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Иван Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
14.04.1884

Сын: Пругло Мартин Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Пругло Илья Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
16.08.1888

Сын: Пругло Демид Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
21.09.1893

Сын: Пругло Андрей Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Никитична

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Пругло Василий Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Красуля (Пругло) Пелагея Онисимовна

Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пругло Павел Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна

Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Пругло Василий Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пругло Петр Онисимович

Мать ребёнка: Пругло Христина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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