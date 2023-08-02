Пругло Ксения Никитична
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1875
Дочь: (Пругло) Дарья Онисимова
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1877
Дочь: (Пругло) Соломония Онисимовна
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1879
Дочь: Редька (Пругло) Улита Онисимовна
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1884
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1886
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1888
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1893
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Смерть
Неизвестно