Пругло Демид Онисимович
Место рождения
Дата рождения16.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1888
Отец: Пругло Онисим Васильевич
Мать: Пругло Ксения Никитична
Бракосочетание
27.10.1913
Рождение ребёнка
09.07.1919
Дочь: (Пругло) Мария Демидовна
Мать ребёнка: Пругло (Ищенко) Ульяна Денисовна
Рождение ребёнка
14.01.1923
Мать ребёнка: Пругло (Ищенко) Ульяна Денисовна
Смерть
Неизвестно