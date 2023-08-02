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Пругло Демид Онисимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

16.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1888

Отец: Пругло Онисим Васильевич

Мать: Пругло Ксения Никитична

Бракосочетание
27.10.1913

Жена: Пругло (Ищенко) Ульяна Денисовна

Рождение ребёнка
09.07.1919

Дочь: (Пругло) Мария Демидовна

Мать ребёнка: Пругло (Ищенко) Ульяна Денисовна

Рождение ребёнка
14.01.1923

Сын: Пругло Иван Демидович

Мать ребёнка: Пругло (Ищенко) Ульяна Денисовна

Смерть
Неизвестно

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