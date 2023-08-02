Пругло Иван Онисимович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Пругло Онисим Васильевич
Мать: Пругло Ксения Никитична
Бракосочетание
01.11.1902
Рождение ребёнка
28.04.1905
Мать ребёнка: Пругло (Пругло) Мария Карповна
Рождение ребёнка
17.07.1909
Дочь: (Пругло) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пругло (Пругло) Мария Карповна
Смерть
Неизвестно