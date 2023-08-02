Пругло Иван Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Иван Онисимович

Пругло Иван Онисимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пругло Онисим Васильевич

Мать: Пругло Ксения Никитична

Бракосочетание
01.11.1902

Жена: Пругло (Пругло) Мария Карповна

Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Пругло Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пругло (Пругло) Мария Карповна

Рождение ребёнка
17.07.1909

Дочь: (Пругло) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пругло (Пругло) Мария Карповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.