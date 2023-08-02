Пругло Илья Онисимович
Место рождения
Дата рождения20.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1886
Отец: Пругло Онисим Васильевич
Мать: Пругло Ксения Никитична
Бракосочетание
03.02.1910
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: (Пругло) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Пругло (Семенченко) Фекла Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Пругло Емельян Ильич
Мать ребёнка: Пругло (Семенченко) Фекла Павловна
Рождение ребёнка
10.03.1915
Сын: Пругло Василий Ильич
Мать ребёнка: Пругло (Семенченко) Фекла Павловна
Смерть
Неизвестно