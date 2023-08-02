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Пругло Илья Онисимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

20.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1886

Отец: Пругло Онисим Васильевич

Мать: Пругло Ксения Никитична

Бракосочетание
03.02.1910

Жена: Пругло (Семенченко) Фекла Павловна

Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: (Пругло) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Пругло (Семенченко) Фекла Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Пругло Емельян Ильич

Мать ребёнка: Пругло (Семенченко) Фекла Павловна

Рождение ребёнка
10.03.1915

Сын: Пругло Василий Ильич

Мать ребёнка: Пругло (Семенченко) Фекла Павловна

Смерть
Неизвестно

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