Пругло (Семенченко) Фекла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Семенченко) Фекла Павловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Пругло Илья Онисимович

Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: (Пругло) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Онисимович

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Пругло Емельян Ильич

Отец ребёнка: Пругло Илья Онисимович

Рождение ребёнка
10.03.1915

Сын: Пругло Василий Ильич

Отец ребёнка: Пругло Илья Онисимович

Смерть
Неизвестно

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