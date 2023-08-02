Пругло (Семенченко) Фекла Павловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1910
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: (Пругло) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Онисимович
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Пругло Емельян Ильич
Отец ребёнка: Пругло Илья Онисимович
Рождение ребёнка
10.03.1915
Сын: Пругло Василий Ильич
Отец ребёнка: Пругло Илья Онисимович
Смерть
Неизвестно