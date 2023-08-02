Пругло Христина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Пругло Василий Онисимович
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Красуля (Пругло) Пелагея Онисимовна
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1903
Сын: Пругло Василий Онисимович
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич
Смерть
Неизвестно