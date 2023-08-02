Пругло Христина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Христина Григорьевна

Пругло Христина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Онисим Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Пругло Василий Онисимович

Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Красуля (Пругло) Пелагея Онисимовна

Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пругло Павел Онисимович

Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Пругло Василий Онисимович

Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пругло Петр Онисимович

Отец ребёнка: Пругло Онисим Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.