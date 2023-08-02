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Пругло Георгий Васильевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1858

Дата смерти

04.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пругло Василий Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Бракосочетание
30.01.1880

Жена: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
21.10.1880

Дочь: Харченко (Пругло) Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1884

Дочь: (Пругло) Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Буряк (Пругло) Марфа Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
?.02.1892

Дочь: (Пругло) Агафия Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна

Смерть
04.05.1892

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