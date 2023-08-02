Пругло Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти04.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Пругло Василий Иванович
Мать: Пругло Агафия Васильевна
Бракосочетание
30.01.1880
Рождение ребёнка
21.10.1880
Дочь: Харченко (Пругло) Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1884
Дочь: (Пругло) Варвара Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Буряк (Пругло) Марфа Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.1892
Дочь: (Пругло) Агафия Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна
Смерть
04.05.1892