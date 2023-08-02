Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1880

Муж: Пругло Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1880

Дочь: Харченко (Пругло) Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1884

Дочь: (Пругло) Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Буряк (Пругло) Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
?.02.1892

Дочь: (Пругло) Агафия Георгиевна

Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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