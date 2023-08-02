Пругло (Лимишина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1880
Рождение ребёнка
21.10.1880
Дочь: Харченко (Пругло) Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1884
Дочь: (Пругло) Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Буряк (Пругло) Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1892
Дочь: (Пругло) Агафия Георгиевна
Отец ребёнка: Пругло Георгий Васильевич
Смерть
Неизвестно