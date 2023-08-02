Пругло Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912
Отец: Пругло Михаил Иванович
Мать: Пругло Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
23.02.1929
Дочь: (Пругло) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Пругло Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
21.04.1931
Сын: Пругло Иван Павлович
Мать ребёнка: Пругло Татьяна Романовна
Смерть
Неизвестно