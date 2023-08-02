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Пругло Павел Михайлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1912

Отец: Пругло Михаил Иванович

Мать: Пругло Ирина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
23.02.1929

Дочь: (Пругло) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Пругло Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
21.04.1931

Сын: Пругло Иван Павлович

Мать ребёнка: Пругло Татьяна Романовна

Смерть
Неизвестно

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