Пругло Татьяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Татьяна Романовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Павел Михайлович

Рождение ребёнка
23.02.1929

Дочь: (Пругло) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Пругло Павел Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.1931

Сын: Пругло Иван Павлович

Отец ребёнка: Пругло Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно

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