Пругло Татьяна Романовна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1929
Дочь: (Пругло) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Пругло Павел Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1931
Сын: Пругло Иван Павлович
Отец ребёнка: Пругло Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно