Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1909
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
12.03.1914
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
28.08.1919
Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
29.10.1921
Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович
Смерть
Неизвестно