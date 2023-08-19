Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло (Лесняк) Любовь Сазоновна

Пругло (Лесняк) Любовь Сазоновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Пругло Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
28.08.1919

Сын: Пругло Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
29.10.1921

Сын: Пругло Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close