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Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сенев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Иван Семенович

Рождение ребёнка
07.01.1886

Дочь: Шило (Пелешко) Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Доля (Пелешко) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пелешко Моисей Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович

Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: (Пелешко) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович

Рождение ребёнка
08.07.1895

Сын: Пелешко Антон Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович

Смерть
Неизвестно

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