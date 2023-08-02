Пелешко (Сенева) Пелагея Никитова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Сенев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1886
Дочь: Шило (Пелешко) Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Доля (Пелешко) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: (Пелешко) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.07.1895
Отец ребёнка: Пелешко Иван Семенович
Смерть
Неизвестно