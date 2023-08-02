Пелешко (Гирала) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Гирала) Анна Филипповна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ищенко (Пелешко) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Бракосочетание
15.01.1875

Муж: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1875

Сын: Пелешко Никифор Семенович

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1878

Сын: Пелешко Петр Семенович

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Полешко Евтих Семенович

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1883

Дочь: (Пелешко) София Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1886

Дочь: Пелешко Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1888

Дочь: Пелешко Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Пелешко) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: (Пелешко) Евфросиния Семеновна

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1895

Сын: Пелешко Петр Семенович

Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

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