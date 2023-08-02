Пелешко (Гирала) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ищенко (Пелешко) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Бракосочетание
15.01.1875
Рождение ребёнка
09.02.1875
Сын: Пелешко Никифор Семенович
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1878
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1883
Дочь: (Пелешко) София Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1886
Дочь: Пелешко Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1888
Дочь: Пелешко Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Пелешко) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: (Пелешко) Евфросиния Семеновна
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1895
Отец ребёнка: Пелешко Семен Иванович
Смерть
Неизвестно