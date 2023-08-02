Сень (Пелешко) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСень (Пелешко) София Ивановна

Сень (Пелешко) София Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

14.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1859

Отец: Пелешко Иван Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сень) Агрипина Феодорова

Отец ребёнка: Сень Федор Никитин

Бракосочетание
22.10.1876

Муж: Сень Федор Никитин

Рождение ребёнка
18.12.1885

Дочь: (Сень) Иулиания Феодорова

Отец ребёнка: Сень Федор Никитин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.