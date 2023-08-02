Сень (Пелешко) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1859
Отец: Пелешко Иван Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сень) Агрипина Феодорова
Отец ребёнка: Сень Федор Никитин
Бракосочетание
22.10.1876
Муж: Сень Федор Никитин
Рождение ребёнка
18.12.1885
Дочь: (Сень) Иулиания Феодорова
Отец ребёнка: Сень Федор Никитин
Смерть
Неизвестно