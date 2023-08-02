Сень Федор Никитин
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сень) Агрипина Феодорова
Мать ребёнка: Сень (Пелешко) София Ивановна
Бракосочетание
22.10.1876
Рождение ребёнка
18.12.1885
Дочь: (Сень) Иулиания Феодорова
Мать ребёнка: Сень (Пелешко) София Ивановна
Смерть
Неизвестно