Сень Федор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сень Федор Никитин

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сень) Агрипина Феодорова

Мать ребёнка: Сень (Пелешко) София Ивановна

Бракосочетание
22.10.1876

Жена: Сень (Пелешко) София Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1885

Дочь: (Сень) Иулиания Феодорова

Мать ребёнка: Сень (Пелешко) София Ивановна

Смерть
Неизвестно

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