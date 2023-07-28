Пелешко Онуфрий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1861
Отец: Пелешко Иван Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ксения Онуфриева
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
12.06.1885
Дочь: Акилина Онуфриевна
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1888
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Фаненко Параскева Онуфриевна
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
05.11.1893
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Онуфриевна
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Онуфриевна
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
29.04.1901
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1902
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
18.07.1904
Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна
Смерть
Неизвестно