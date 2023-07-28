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Пелешко Онуфрий Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

29.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1861

Отец: Пелешко Иван Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ксения Онуфриева

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
12.06.1885

Дочь: Акилина Онуфриевна

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
10.01.1888

Сын: Пелешко Павел Онуфриевич

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Фаненко Параскева Онуфриевна

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
05.11.1893

Сын: Пелешко Павел Онуфриевич

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Онуфриевна

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Онуфриевна

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
29.04.1901

Сын: Пелешко Иван Онуфриевич

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Пелешко Иван Онуфриевич

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Пелешко Илья Онуфриевич

Мать ребёнка: Пелешко Улита Яковлевна

Смерть
Неизвестно